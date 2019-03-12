Son Dakika Haberleri: Afyonkarahisar Ticaret Borsası

Afyonkarahisar Ticaret Borsası

15 dakika önce

Afyonkarahisar Ticaret Borsasında sucuğun kilogramı 33,64 liradan satıldı.

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Afyonkarahisar Ticaret Borsasında sucuğun kilogramı 33,64 liradan satıldı.

Borsada işlem gören ürünler ve fiyatları (kilogram/TL) şöyle:

Ürünün Cinsi Satış şekli En düşük

 En yüksek
Sucuk HTS33,6433,64
Pastırma HTS75,6775,67
SalamHTS42,5142,51
Buğday HMS0,901,38
HTS: Hazır Tacir Satış Tescili

HMS: Hazır Müstahsil Satış Tescili

»  »      Haber Yayın Tarihi : 12.03.2019 02:58 Kaynak: AA

Ekonomi
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