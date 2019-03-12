Afyonkarahisar Ticaret Borsası
15 dakika önce
Afyonkarahisar Ticaret Borsasında sucuğun kilogramı 33,64 liradan satıldı.
Afyonkarahisar
Ticaret Borsasında sucuğun kilogramı 33,64 liradan satıldı.
Borsada işlem gören ürünler ve fiyatları (kilogram/TL) şöyle:
|Ürünün Cinsi
| Satış şekli
|En düşük
| En yüksek
|Sucuk
|HTS
|33,64
|33,64
|Pastırma
|HTS
|75,67
|75,67
|Salam
|HTS
|42,51
|42,51
|Buğday
|HMS
|0,90
|1,38
HTS: Hazır Tacir Satış Tescili
HMS: Hazır Müstahsil Satış Tescili
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Haber Yayın Tarihi : 12.03.2019 02:58 Kaynak: AA
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