Afyonkarahisar Ticaret Borsası
1 saat önce
Afyonkarahisar Ticaret Borsası'nda kemiksiz etin kilogramı 29,50 liradan satıldı.
Afyonkarahisar
Ticaret Borsası'nda kemiksiz etin kilogramı 29,50 liradan satıldı.
Borsada işlem gören ürünler ve fiyatları (kilogram/TL) şöyle:
|Ürünün Cinsi
| Satış şekli
|En düşük
| En yüksek
|Kemiksiz et
|HTS
|29,50
|29,50
|Karkas et
|HTS
|18,00
|27,50
|Kavurma
|HTS
|41,50
|41,50
|Buğday
|HMS
|1,20
|1,30
HTS: Hazır Tacir Satış Tescili
HMS: Hazır Müstahsil Satış Tescili
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Haber Yayın Tarihi : 13.03.2019 11:23 Kaynak: AA
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