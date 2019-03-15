Afyonkarahisar Ticaret Borsası
35 dakika önce
Afyonkarahisar Ticaret Borsasında beyaz haşhaşın kilogramı 18,90 liradan satıldı.
Afyonkarahisar
Ticaret Borsasında beyaz haşhaşın kilogramı 18,90 liradan satıldı.
Borsada işlem gören ürünler ve fiyatları (kilogram/TL) şöyle:
|Ürünün Cinsi
| Satış şekli
|En düşük
| En yüksek
|Beyaz haşhaş
|HMS
|18,90
|18,90
|Beyaz haşhaş
|HTS
|19,00
|19,00
|Buğday
|HMS
|1,03
|1,03
|Arpa
|HMS
|1,05
|1,05
HTS: Hazır Tacir Satış Tescili
HMS: Hazır Müstahsil Satış Tescili
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Haber Yayın Tarihi : 15.03.2019 12:24 Kaynak: AA
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