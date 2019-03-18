Afyonkarahisar Ticaret Borsası'nda kemiksiz etin kilogramı 31,50-40 liradan satıldı.Borsada işlem gören ürünler ve fiyatları (kilogram/TL) şöyle:HTS: Hazır Tacir Satış TesciliHMS: Hazır Müstahsil Satış Tescili

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