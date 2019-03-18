Son Dakika Haberleri: Afyonkarahisar Ticaret Borsası

Afyonkarahisar Ticaret Borsası

1 saat önce

Afyonkarahisar Ticaret Borsası'nda kemiksiz etin kilogramı 31,50-40 liradan satıldı.

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Afyonkarahisar Ticaret Borsası'nda kemiksiz etin kilogramı 31,50-40 liradan satıldı.

Borsada işlem gören ürünler ve fiyatları (kilogram/TL) şöyle:

Ürünün Cinsi Satış şekli En düşük

 En yüksek
Kemiksiz et HTS31,5040,00
Kuzu etiHTS47,0047,00
BuğdayHMS0,900,90
Arpa HMS0,800,80
HTS: Hazır Tacir Satış Tescili

HMS: Hazır Müstahsil Satış Tescili

»  »      Haber Yayın Tarihi : 18.03.2019 03:23 Kaynak: AA

Kuzu, Afyon, Ekonomi
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