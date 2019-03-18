Afyonkarahisar Ticaret Borsası
1 saat önce
Afyonkarahisar Ticaret Borsası'nda kemiksiz etin kilogramı 31,50-40 liradan satıldı.
Afyonkarahisar Ticaret Borsası'nda kemiksiz etin kilogramı 31,50-40 liradan satıldı.
Borsada işlem gören ürünler ve fiyatları (kilogram/TL) şöyle:
|Ürünün Cinsi
| Satış şekli
|En düşük
| En yüksek
|Kemiksiz et
|HTS
|31,50
|40,00
|Kuzu eti
|HTS
|47,00
|47,00
|Buğday
|HMS
|0,90
|0,90
|Arpa
|HMS
|0,80
|0,80
HTS: Hazır Tacir Satış Tescili
HMS: Hazır Müstahsil Satış Tescili
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Haber Yayın Tarihi : 18.03.2019 03:23 Kaynak: AA
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