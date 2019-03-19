Son Dakika Haberleri: Afyonkarahisar Ticaret Borsası

Afyonkarahisar Ticaret Borsası

6 dakika önce

Afyonkarahisar Ticaret Borsası'nda karkas etin kilogramı 24 liradan satıldı.

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Afyonkarahisar Ticaret Borsası'nda karkas etin kilogramı 24 liradan satıldı.

Borsada işlem gören ürünler ve fiyatları (kilogram/TL) şöyle:

Ürünün Cinsi Satış şekli En düşük

 En yüksek
Karkas et HTS24,0024,00
Kırıntı etHTS18,0018,00
BuğdayHMS1,201,65
Arpa HMS0,800,85
HTS: Hazır Tacir Satış Tescili

HMS: Hazır Müstahsil Satış Tescili

»  »      Haber Yayın Tarihi : 19.03.2019 11:06 Kaynak: AA

Ekonomi
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