Afyonkarahisar Ticaret Borsası
6 dakika önce
Afyonkarahisar Ticaret Borsası'nda karkas etin kilogramı 24 liradan satıldı.
Afyonkarahisar Ticaret Borsası'nda karkas etin kilogramı 24 liradan satıldı.
Borsada işlem gören ürünler ve fiyatları (kilogram/TL) şöyle:
|Ürünün Cinsi
| Satış şekli
|En düşük
| En yüksek
|Karkas et
|HTS
|24,00
|24,00
|Kırıntı et
|HTS
|18,00
|18,00
|Buğday
|HMS
|1,20
|1,65
|Arpa
|HMS
|0,80
|0,85
HTS: Hazır Tacir Satış Tescili
HMS: Hazır Müstahsil Satış Tescili
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Haber Yayın Tarihi : 19.03.2019 11:06 Kaynak: AA
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