Afyonkarahisar Ticaret Borsası
32 dakika önce
Afyonkarahisar Ticaret Borsası'nda dana etinin kilogramı 28 liradan satıldı.
Afyonkarahisar Ticaret Borsası'nda dana etinin kilogramı 28 liradan satıldı.
Borsada işlem gören ürünler ve fiyatları (kilogram/TL) şöyle:
|Ürünün Cinsi
| Satış şekli
|En düşük
| En yüksek
|Dana eti
|HTS
|28,00
|28,00
|Buğday
|HMS
|0,90
|0,90
|Beyaz haşhaş
|HMS
|16,50
|16,50
|Arpa
|HMS
|1,00
|1,00
HTS: Hazır Tacir Satış Tescili
HMS: Hazır Müstahsil Satış Tescili
Son Dakika
» Ekonomi
» Haber
Haber Yayın Tarihi : 20.03.2019 01:31 Kaynak: AA
Marketlerde Yöresel Ürünler İçin Raf Zorunluluğu Geliyor
Sosyete Kasap Nusret'ten Dev Yatırım! Park Hyatt Oteli 50 Milyon Euroya Devraldı
Doğu Ekspresi, Atlı Kızaklara İlgiyi Artırdı
THY, River Plate'e Sponsor oldu