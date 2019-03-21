Afyonkarahisar Ticaret Borsası
2 saat önce
Afyonkarahisar Ticaret Borsası'nda dana etinin kilogramı 27-29 liradan satıldı.
Afyonkarahisar Ticaret Borsası'nda dana etinin kilogramı 27-29 liradan satıldı.
Borsada işlem gören ürünler ve fiyatları (kilogram/TL) şöyle:
|Ürünün Cinsi
| Satış şekli
|En düşük
| En yüksek
|Dana eti
|HTS
|27,00
|29,00
|Sığır eti
|HTS
|26,50
|26,50
|Buğday
|HMS
|0,95
|0,95
|Arpa
|HTS
|1,22
|1,33
HTS: Hazır Tacir Satış Tescili
HMS: Hazır Müstahsil Satış Tescili
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Haber Yayın Tarihi : 21.03.2019 03:51 Kaynak: AA
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