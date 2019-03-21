Son Dakika Haberleri: Afyonkarahisar Ticaret Borsası

Afyonkarahisar Ticaret Borsası

2 saat önce

Afyonkarahisar Ticaret Borsası'nda dana etinin kilogramı 27-29 liradan satıldı.

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Afyonkarahisar Ticaret Borsası'nda dana etinin kilogramı 27-29 liradan satıldı.

Borsada işlem gören ürünler ve fiyatları (kilogram/TL) şöyle:

Ürünün Cinsi Satış şekli En düşük

 En yüksek
Dana eti HTS27,0029,00
Sığır etiHTS26,5026,50
Buğday HMS0,950,95
Arpa HTS1,221,33
HTS: Hazır Tacir Satış Tescili

HMS: Hazır Müstahsil Satış Tescili

»  »      Haber Yayın Tarihi : 21.03.2019 03:51 Kaynak: AA

Afyon, Ekonomi
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