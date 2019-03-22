Son Dakika Haberleri: Afyonkarahisar Ticaret Borsası

Afyonkarahisar Ticaret Borsası

48 dakika önce

Afyonkarahisar Ticaret Borsasında buğdayın kilogramı 1,15 liradan satıldı.

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Afyonkarahisar Ticaret Borsasında buğdayın kilogramı 1,15 liradan satıldı.

Borsada işlem gören ürünler ve fiyatları (kilogram/TL) şöyle:

Ürünün Cinsi Satış şekli En düşük

 En yüksek
Buğday HMS1,151,15
Kırık buğday HTS1,151,15
Buğday unuHTS1,762,26
Arpa HTS1,421,50
HTS: Hazır Tacir Satış Tescili

HMS: Hazır Müstahsil Satış Tescili

»  »      Haber Yayın Tarihi : 22.03.2019 03:46 Kaynak: AA

Ekonomi
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