Afyonkarahisar Ticaret Borsası
48 dakika önce
Afyonkarahisar Ticaret Borsasında buğdayın kilogramı 1,15 liradan satıldı.
Afyonkarahisar
Ticaret Borsasında buğdayın kilogramı 1,15 liradan satıldı.
Borsada işlem gören ürünler ve fiyatları (kilogram/TL) şöyle:
|Ürünün Cinsi
| Satış şekli
|En düşük
| En yüksek
|Buğday
|HMS
|1,15
|1,15
|Kırık buğday
|HTS
|1,15
|1,15
|Buğday unu
|HTS
|1,76
|2,26
|Arpa
|HTS
|1,42
|1,50
HTS: Hazır Tacir Satış Tescili
HMS: Hazır Müstahsil Satış Tescili
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Haber Yayın Tarihi : 22.03.2019 03:46 Kaynak: AA
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