Afyonkarahisar Ticaret Borsası
1 saat önce
Afyonkarahisar Ticaret Borsası'nda dana etinin kilogramı 27-29,50 liradan satıldı.
Afyonkarahisar Ticaret Borsası'nda dana etinin kilogramı 27-29,50 liradan satıldı.
Borsada işlem gören ürünler ve fiyatları (kilogram/TL) şöyle:
|Ürünün Cinsi
| Satış şekli
|En düşük
| En yüksek
|Dana eti
|HTS
|27,00
|29,50
|Kemiksiz et
|HTS
|31,68
|35,19
|Karkas et
|HTS
|24,00
|29,00
|Buğday
|HMS
|1,00
|1,00
HTS: Hazır Tacir Satış Tescili
HMS: Hazır Müstahsil Satış Tescili
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Haber Yayın Tarihi : 25.03.2019 01:05 Kaynak: AA
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