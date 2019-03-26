Son Dakika Haberleri: Afyonkarahisar Ticaret Borsası

Afyonkarahisar Ticaret Borsası

1 saat önce

Afyonkarahisar Ticaret Borsası'nda dana etinin kilogramı 28,25-29,50 liradan satıldı.

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Afyonkarahisar Ticaret Borsası'nda dana etinin kilogramı 28,25-29,50 liradan satıldı.

Borsada işlem gören ürünler ve fiyatları (kilogram/TL) şöyle:

Ürünün Cinsi Satış şekli En düşük

 En yüksek
Dana eti HTS28,2529,50
Kemiksiz etHTS30,0070,00
Karkas et HTS20,0029,50
Buğday HMS1,181,25
HTS: Hazır Tacir Satış Tescili

HMS: Hazır Müstahsil Satış Tescili

»  »      Haber Yayın Tarihi : 26.03.2019 02:08 Kaynak: AA

Afyon, Ekonomi
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