Afyonkarahisar Ticaret Borsası
1 saat önce
Afyonkarahisar Ticaret Borsası'nda dana etinin kilogramı 28,25-29,50 liradan satıldı.
Afyonkarahisar
Ticaret Borsası'nda dana etinin kilogramı 28,25-29,50 liradan satıldı.
Borsada işlem gören ürünler ve fiyatları (kilogram/TL) şöyle:
|Ürünün Cinsi
| Satış şekli
|En düşük
| En yüksek
|Dana eti
|HTS
|28,25
|29,50
|Kemiksiz et
|HTS
|30,00
|70,00
|Karkas et
|HTS
|20,00
|29,50
|Buğday
|HMS
|1,18
|1,25
HTS: Hazır Tacir Satış Tescili
HMS: Hazır Müstahsil Satış Tescili
Son Dakika
» Ekonomi
» Haber
Haber Yayın Tarihi : 26.03.2019 02:08 Kaynak: AA
Meteoroloji Tüm Yurdu Uyardı: Perşembe Günü Balkanlardan Soğuk Hava Dalgası Geliyor
Yetiştirdiği Tavukların Yumurtasını 400 TL'den, Civcivini ise Bin TL'den İhraç Ediyor
Kendi İmkanlarıyla Organik Tavuk Çiftliği Kurdu, Şimdi Siparişlere Yetişemiyor
Hurda Malzemelerden 2 Bin 500 Liraya Otomobil Yaptı