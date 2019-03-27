Afyonkarahisar Ticaret Borsası
1 saat önce
Afyonkarahisar Ticaret Borsasında dana etinin kilogramı 28 liradan satıldı.
Afyonkarahisar Ticaret Borsasında dana etinin kilogramı 28 liradan satıldı.
Borsada işlem gören ürünler ve fiyatları (kilogram/TL) şöyle:
|Ürünün Cinsi
| Satış şekli
|En düşük
| En yüksek
|Dana eti
|HTS
|28,00
|28,00
|Kırıntı et
|HTS
|20,00
|23,00
|Beyaz haşhaş
|HMS
|16,90
|16,90
|Buğday
|HMS
|1,19
|1,40
HTS: Hazır Tacir Satış Tescili
HMS: Hazır Müstahsil Satış Tescili
Son Dakika
» Ekonomi
» Haber
Haber Yayın Tarihi : 27.03.2019 12:45 Kaynak: AA
Dünya Bankası'ndan Türkiye'ye 2 Milyon Dolarlık Hibe
Merkez Bankasının Hamleleri Sonrası Dolar Düşüşe Geçti
Yayın Hayatına Ara Veren Flash TV'de Toplu İşten Çıkarmalar Başladı!
Fatih Portakal, 31 Mart Seçimlerinde Oy Vermeyeceği Partiyi Duyurdu