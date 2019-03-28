Afyonkarahisar Ticaret Borsası
1 saat önce
Afyonkarahisar Ticaret Borsasında dana etinin kilogramı 30,15 liradan satıldı.
Afyonkarahisar
Ticaret Borsasında dana etinin kilogramı 30,15 liradan satıldı.
Borsada işlem gören ürünler ve fiyatları (kilogram/TL) şöyle:
|Ürünün Cinsi
| Satış şekli
|En düşük
| En yüksek
|Dana eti
|HTS
|30,15
|30,15
|Düve eti
|HTS
|27,50
|27,50
|Beyaz haşhaş
|HMS
|18,50
|18,50
|Arpa
|HMS
|1,02
|1,02
HTS: Hazır Tacir Satış Tescili
HMS: Hazır Müstahsil Satış Tescili
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Haber Yayın Tarihi : 28.03.2019 04:33 Kaynak: AA
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