Son Dakika Haberleri: Afyonkarahisar Ticaret Borsası

Afyonkarahisar Ticaret Borsası

1 saat önce

Afyonkarahisar Ticaret Borsasında dana etinin kilogramı 30,15 liradan satıldı.

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Afyonkarahisar Ticaret Borsasında dana etinin kilogramı 30,15 liradan satıldı.

Borsada işlem gören ürünler ve fiyatları (kilogram/TL) şöyle:

Ürünün Cinsi Satış şekli En düşük

 En yüksek
Dana eti HTS30,1530,15
Düve etiHTS27,5027,50
Beyaz haşhaş HMS18,5018,50
ArpaHMS1,021,02
HTS: Hazır Tacir Satış Tescili

HMS: Hazır Müstahsil Satış Tescili

»  »      Haber Yayın Tarihi : 28.03.2019 04:33 Kaynak: AA

Afyon, Ekonomi
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