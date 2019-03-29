Son Dakika Haberleri: Afyonkarahisar Ticaret Borsası

Afyonkarahisar Ticaret Borsası

1 saat önce

Afyonkarahisar Ticaret Borsasında dana etinin kilogramı 29,50-30 liradan satıldı.

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Afyonkarahisar Ticaret Borsasında dana etinin kilogramı 29,50-30 liradan satıldı.

Borsada işlem gören ürünler ve fiyatları (kilogram/TL) şöyle:

Ürünün Cinsi Satış şekli En düşük

 En yüksek
Dana eti HTS29,5030,00
Sığır etiHTS22,0024,75
Kemiksiz et HTS31,5073,75
Kırık buğdayHTS0,950,95
HTS: Hazır Tacir Satış Tescili

»  »      Haber Yayın Tarihi : 29.03.2019 03:22 Kaynak: AA

Afyon, Ekonomi
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