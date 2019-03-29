Afyonkarahisar Ticaret Borsası
1 saat önce
Afyonkarahisar Ticaret Borsasında dana etinin kilogramı 29,50-30 liradan satıldı.
Afyonkarahisar Ticaret Borsasında dana etinin kilogramı 29,50-30 liradan satıldı.
Borsada işlem gören ürünler ve fiyatları (kilogram/TL) şöyle:
|Ürünün Cinsi
| Satış şekli
|En düşük
| En yüksek
|Dana eti
|HTS
|29,50
|30,00
|Sığır eti
|HTS
|22,00
|24,75
|Kemiksiz et
|HTS
|31,50
|73,75
|Kırık buğday
|HTS
|0,95
|0,95
HTS: Hazır Tacir Satış Tescili
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Haber Yayın Tarihi : 29.03.2019 03:22 Kaynak: AA
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