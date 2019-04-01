Son Dakika Haberleri: Afyonkarahisar Ticaret Borsası

Afyonkarahisar Ticaret Borsası

41 dakika önce

Afyonkarahisar Ticaret Borsasında kemiksiz etin kilogramı 40,59 liradan satıldı.

Afyonkarahisar Ticaret Borsası, System.String[]
Afyonkarahisar Ticaret Borsasında kemiksiz etin kilogramı 40,59 liradan satıldı.

Borsada işlem gören ürünler ve fiyatları (kilogram/TL) şöyle:

Ürünün Cinsi Satış şekli En düşük

 En yüksek
Kemiksiz et HTS40,5940,59
SucukHTS30,0030,00
Arpa HMS1,001,00
MısırHTS1,061,28
HTS: Hazır Tacir Satış Tescili

HMS: Hazır Müstahsil Satış Tescili

»  »      Haber Yayın Tarihi : 01.04.2019 12:37 Kaynak: AA

Mısır, Afyon, Ekonomi
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