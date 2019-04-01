Afyonkarahisar Ticaret Borsası
41 dakika önce
Afyonkarahisar Ticaret Borsasında kemiksiz etin kilogramı 40,59 liradan satıldı.
Afyonkarahisar
Ticaret Borsasında kemiksiz etin kilogramı 40,59 liradan satıldı.
Borsada işlem gören ürünler ve fiyatları (kilogram/TL) şöyle:
|Ürünün Cinsi
| Satış şekli
|En düşük
| En yüksek
|Kemiksiz et
|HTS
|40,59
|40,59
|Sucuk
|HTS
|30,00
|30,00
|Arpa
|HMS
|1,00
|1,00
|Mısır
|HTS
|1,06
|1,28
HTS: Hazır Tacir Satış Tescili
HMS: Hazır Müstahsil Satış Tescili
Son Dakika
» Ekonomi
» Haber
Haber Yayın Tarihi : 01.04.2019 12:37 Kaynak: AA
Seçimin Ardından Dolar ve Altında Son Durum
Döviz Piyasasının Seçim Sonuçlarına İlk Tepkisi
Oyunu Beykoz'da Kullanan Bakan Pekcan: Hepimize Hayırlı Uğurlu Olsun
TOKİ Başkanlığına Ömer Bulut Atandı