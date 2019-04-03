Son Dakika Haberleri: Afyonkarahisar Ticaret Borsası

Afyonkarahisar Ticaret Borsası

55 dakika önce

Afyonkarahisar Ticaret Borsası'nda kemiksiz etin kilogramı en düşük 30, en yüksek 80 liradan satıldı.

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Afyonkarahisar Ticaret Borsası'nda kemiksiz etin kilogramı en düşük 30, en yüksek 80 liradan satıldı.

Borsada işlem gören ürünler ve fiyatları (kilogram/TL) şöyle:

Ürünün Cinsi Satış şekli En düşük

 En yüksek
Kemiksiz et HTS30,0080,00
Karkas etHTS23,0028,50
BuğdayHTS1,251,47
ArpaHMS1,201,20
HTS: Hazır Tacir Satış Tescili

HMS: Hazır Müstahsil Satış Tescili

»  »      Haber Yayın Tarihi : 03.04.2019 02:01 Kaynak: AA

Ekonomi
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