Afyonkarahisar Ticaret Borsası
55 dakika önce
Afyonkarahisar Ticaret Borsası'nda kemiksiz etin kilogramı en düşük 30, en yüksek 80 liradan satıldı.
Afyonkarahisar
Ticaret Borsası'nda kemiksiz etin kilogramı en düşük 30, en yüksek 80 liradan satıldı.
Borsada işlem gören ürünler ve fiyatları (kilogram/TL) şöyle:
|Ürünün Cinsi
| Satış şekli
|En düşük
| En yüksek
|Kemiksiz et
|HTS
|30,00
|80,00
|Karkas et
|HTS
|23,00
|28,50
|Buğday
|HTS
|1,25
|1,47
|Arpa
|HMS
|1,20
|1,20
HTS: Hazır Tacir Satış Tescili
HMS: Hazır Müstahsil Satış Tescili
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Haber Yayın Tarihi : 03.04.2019 02:01 Kaynak: AA
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