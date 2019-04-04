Son Dakika Haberleri: Afyonkarahisar Ticaret Borsası

Afyonkarahisar Ticaret Borsası

52 dakika önce

Afyonkarahisar Ticaret Borsasında dana karkas kesimin kilogramı 30,50 liradan satıldı.

Afyonkarahisar Ticaret Borsası, System.String[]
Afyonkarahisar Ticaret Borsasında dana karkas kesimin kilogramı 30,50 liradan satıldı.

Borsada işlem gören ürünler ve fiyatları (kilogram/TL) şöyle:

Ürünün Cinsi Satış şekli En düşük

 En yüksek
Dana karkas kesim HTS30,5030,50
Buğday unuHTS1,341,98
BuğdayHMS0,900,90
KepekHTS0,861,67
HTS: Hazır Tacir Satış Tescili

HMS: Hazır Müstahsil Satış Tescili

»  »      Haber Yayın Tarihi : 04.04.2019 12:36 Kaynak: AA

Afyon, Ekonomi
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