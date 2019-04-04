Afyonkarahisar Ticaret Borsası
52 dakika önce
Afyonkarahisar Ticaret Borsasında dana karkas kesimin kilogramı 30,50 liradan satıldı.
Afyonkarahisar
Ticaret Borsasında dana karkas kesimin kilogramı 30,50 liradan satıldı.
Borsada işlem gören ürünler ve fiyatları (kilogram/TL) şöyle:
|Ürünün Cinsi
| Satış şekli
|En düşük
| En yüksek
|Dana karkas kesim
|HTS
|30,50
|30,50
|Buğday unu
|HTS
|1,34
|1,98
|Buğday
|HMS
|0,90
|0,90
|Kepek
|HTS
|0,86
|1,67
HTS: Hazır Tacir Satış Tescili
HMS: Hazır Müstahsil Satış Tescili
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Haber Yayın Tarihi : 04.04.2019 12:36 Kaynak: AA
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