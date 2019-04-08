Son Dakika Haberleri: Afyonkarahisar Ticaret Borsası

Afyonkarahisar Ticaret Borsası

18 dakika önce

Afyonkarahisar Ticaret Borsası'nda sucuğun kilogramı 29,58 liradan satıldı.

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Afyonkarahisar Ticaret Borsası'nda sucuğun kilogramı 29,58 liradan satıldı.

Borsada işlem gören ürünler ve fiyatları (kilogram/TL) şöyle:

Ürünün Cinsi Satış şekli En düşük

 En yüksek
Sucuk HTS29,5829,58
PastırmaHTS75,2475,24
BuğdayHMS1,231,30
ArpaHMS1,101,20
HTS: Hazır Tacir Satış Tescili

HMS: Hazır Müstahsil Satış Tescili

»  »      Haber Yayın Tarihi : 08.04.2019 12:30 Kaynak: AA

Afyon, Ekonomi
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