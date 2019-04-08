Afyonkarahisar Ticaret Borsası
18 dakika önce
Afyonkarahisar Ticaret Borsası'nda sucuğun kilogramı 29,58 liradan satıldı.
Afyonkarahisar
Ticaret Borsası'nda sucuğun kilogramı 29,58 liradan satıldı.
Borsada işlem gören ürünler ve fiyatları (kilogram/TL) şöyle:
|Ürünün Cinsi
| Satış şekli
|En düşük
| En yüksek
|Sucuk
|HTS
|29,58
|29,58
|Pastırma
|HTS
|75,24
|75,24
|Buğday
|HMS
|1,23
|1,30
|Arpa
|HMS
|1,10
|1,20
HTS: Hazır Tacir Satış Tescili
HMS: Hazır Müstahsil Satış Tescili
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Haber Yayın Tarihi : 08.04.2019 12:30 Kaynak: AA
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