Afyonkarahisar Ticaret Borsası
1 saat önce
Afyonkarahisar Ticaret Borsasında dana karkas kesimin kilogramı 29 liradan satıldı.
Afyonkarahisar
Ticaret Borsasında dana karkas kesimin kilogramı 29 liradan satıldı.
Borsada işlem gören ürünler ve fiyatları (kilogram/TL) şöyle:
|Ürünün Cinsi
| Satış şekli
|En düşük
| En yüksek
|Dana karkas kesim
|HMS
|29,00
|29,00
|Nohut
|HTS
|2,50
|2,50
|Arpa
|HMS
|0,90
|0,90
|Arpa
|HTS
|1,13
|1,13
HTS: Hazır Tacir Satış Tescili
HMS: Hazır Müstahsil Satış Tescili
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Haber Yayın Tarihi : 09.04.2019 12:05 Kaynak: AA
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