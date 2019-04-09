Son Dakika Haberleri: Afyonkarahisar Ticaret Borsası

Afyonkarahisar Ticaret Borsası

1 saat önce

Afyonkarahisar Ticaret Borsasında dana karkas kesimin kilogramı 29 liradan satıldı.

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Afyonkarahisar Ticaret Borsasında dana karkas kesimin kilogramı 29 liradan satıldı.

Borsada işlem gören ürünler ve fiyatları (kilogram/TL) şöyle:

Ürünün Cinsi Satış şekli En düşük

 En yüksek
Dana karkas kesim HMS29,0029,00
NohutHTS2,502,50
ArpaHMS0,900,90
ArpaHTS1,131,13
HTS: Hazır Tacir Satış Tescili

HMS: Hazır Müstahsil Satış Tescili

»  »      Haber Yayın Tarihi : 09.04.2019 12:05 Kaynak: AA

Ekonomi
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