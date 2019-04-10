Afyonkarahisar Ticaret Borsası
2 saat önce
Afyonkarahisar Ticaret Borsası'nda dana karkas kesimin kilogramı 28,20 liradan satıldı.
Haber Yayın Tarihi : 10.04.2019 04:55 Kaynak: AA
Afyonkarahisar Ticaret Borsası'nda dana karkas kesimin kilogramı 28,20 liradan satıldı.
Borsada işlem gören ürünler ve fiyatları (kilogram/TL) şöyle:
|Ürünün Cinsi
| Satış şekli
|En düşük
| En yüksek
|Dana karkas kesim
|HTS
|28,20
|28,20
|Buğday
|HMS
|1,10
|1,40
|Kırık buğday
|HTS
|1,21
|1,21
|Buğday unu
|HTS
|1,70
|1,90
HTS: Hazır Tacir Satış Tescili
HMS: Hazır Müstahsil Satış Tescili
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