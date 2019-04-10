Afyonkarahisar Ticaret Borsası'nda dana karkas kesimin kilogramı 28,20 liradan satıldı.Borsada işlem gören ürünler ve fiyatları (kilogram/TL) şöyle:HTS: Hazır Tacir Satış TesciliHMS: Hazır Müstahsil Satış Tescili

Haber Yayın Tarihi : Kaynak: AA

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