Son Dakika Haberleri: Afyonkarahisar Ticaret Borsası

Afyonkarahisar Ticaret Borsası

2 saat önce

Afyonkarahisar Ticaret Borsası'nda dana karkas kesimin kilogramı 28,20 liradan satıldı.

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Afyonkarahisar Ticaret Borsası'nda dana karkas kesimin kilogramı 28,20 liradan satıldı.

Borsada işlem gören ürünler ve fiyatları (kilogram/TL) şöyle:

Ürünün Cinsi Satış şekli En düşük

 En yüksek
Dana karkas kesim HTS28,2028,20
BuğdayHMS1,101,40
Kırık buğdayHTS1,211,21
Buğday unuHTS1,701,90
HTS: Hazır Tacir Satış Tescili

HMS: Hazır Müstahsil Satış Tescili
Haber Yayın Tarihi : 10.04.2019 04:55 Kaynak: AA
Afyon, Ekonomi
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