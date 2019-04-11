Afyonkarahisar Ticaret Borsası
1 saat önce
Afyonkarahisar Ticaret Borsasında dana etinin kilogramı 29-31 liradan satıldı.
Afyonkarahisar
Haber Yayın Tarihi : 11.04.2019 12:05 Kaynak: AA
Ticaret Borsasında dana etinin kilogramı 29-31 liradan satıldı.
Borsada işlem gören ürünler ve fiyatları (kilogram/TL) şöyle:
|Ürünün Cinsi
| Satış şekli
|En düşük
| En yüksek
|Dana eti
|HTS
|29,00
|31,00
|Kemiksiz et
|HTS
|58,00
|75,00
|Sığır eti
|HTS
|23,75
|25,90
|Buğday
|HMS
|1,00
|1,35
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