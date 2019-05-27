Afyonkarahisar Ticaret Borsası
3 saat önce
Afyonkarahisar Ticaret Borsasında kemiksiz etin kilogramı 34-40 liradan satıldı.
Haber Yayın Tarihi : 27.05.2019 12:33 Kaynak: AA
Afyonkarahisar Ticaret Borsasında kemiksiz etin kilogramı 34-40 liradan satıldı.
Borsada işlem gören ürünler ve fiyatları (kilogram/TL) şöyle:
|Ürünün Cinsi
| Satış şekli
|En düşük
| En yüksek
|Kemiksiz et
|HTS
|34,00
|40,00
|Karkas et
|HTS
|26,00
|32,50
|Buğday unu
|HTS
|1,90
|1,90
|Yem
|HTS
|1,33
|2,40
HTS: Hazır Tacir Satış Tescili
Fiat ve Renault Birleşmesine Fransa'dan Yeşil Işık
Sağlık Bakanlığı, Küba İle Aşı ve Kanser İlaçlarının Üretiminde İş Birliği Kararı Aldı
Solucan Gübresi Üreticileri Ayda 10 Bin TL Gelir Elde Edebiliyor
Akşener'in "Okçuluk Vakfı" İddiasına Bilal Erdoğan'dan Yanıt: Kendimizi Zor Tutuyoruz