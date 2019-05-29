Son Dakika Haberleri: Afyonkarahisar Ticaret Borsası
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Afyonkarahisar Ticaret Borsası

2 saat önce

Afyonkarahisar Ticaret Borsasında salamın kilogramı 6,75 liradan satıldı.

Afyonkarahisar Ticaret Borsası, System.String[]
Afyonkarahisar Ticaret Borsasında salamın kilogramı 6,75 liradan satıldı.
Borsada işlem gören ürünler ve fiyatları (kilogram/TL) şöyle:
Ürünün Cinsi Satış şekli En düşük
 En yüksek
Salam HTS6,756,75
Piliç döner eti HTS12,7012,70
Buğday HTS1,851,95
Beyaz haşhaş HTS21,0021,85
HTS: Hazır Tacir Satış Tescili
Haber Yayın Tarihi : 29.05.2019 10:40 Kaynak: AA
Afyon, Ekonomi
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