Afyonkarahisar Ticaret Borsası
2 saat önce
Afyonkarahisar Ticaret Borsasında salamın kilogramı 6,75 liradan satıldı.
Afyonkarahisar
Haber Yayın Tarihi : 29.05.2019 10:40 Kaynak: AA
Ticaret Borsasında salamın kilogramı 6,75 liradan satıldı.
Borsada işlem gören ürünler ve fiyatları (kilogram/TL) şöyle:
|Ürünün Cinsi
| Satış şekli
|En düşük
| En yüksek
|Salam
|HTS
|6,75
|6,75
|Piliç döner eti
|HTS
|12,70
|12,70
|Buğday
|HTS
|1,85
|1,95
|Beyaz haşhaş
|HTS
|21,00
|21,85
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