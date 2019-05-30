Son Dakika Haberleri: Afyonkarahisar Ticaret Borsası
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Afyonkarahisar Ticaret Borsası

1 saat önce

Afyonkarahisar Ticaret Borsası'nda dana etinin kilogramı 26,50-34 liradan satıldı.

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Afyonkarahisar Ticaret Borsası'nda dana etinin kilogramı 26,50-34 liradan satıldı.
Borsada işlem gören ürünler ve fiyatları (kilogram/TL) şöyle:
Ürünün Cinsi Satış şekli En düşük
 En yüksek
Dana eti HTS26,5034,00
Karkas et HTS20,0032,00
Kırık buğday HTS1,181,18
Buğday unu HTS1,622,10
HTS: Hazır Tacir Satış Tescili
Haber Yayın Tarihi : 30.05.2019 09:54 Kaynak: AA
Afyon, Ekonomi
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