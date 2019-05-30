Afyonkarahisar Ticaret Borsası
1 saat önce
Afyonkarahisar Ticaret Borsası'nda dana etinin kilogramı 26,50-34 liradan satıldı.
Afyonkarahisar
Haber Yayın Tarihi : 30.05.2019 09:54 Kaynak: AA
Ticaret Borsası'nda dana etinin kilogramı 26,50-34 liradan satıldı.
Borsada işlem gören ürünler ve fiyatları (kilogram/TL) şöyle:
|Ürünün Cinsi
| Satış şekli
|En düşük
| En yüksek
|Dana eti
|HTS
|26,50
|34,00
|Karkas et
|HTS
|20,00
|32,00
|Kırık buğday
|HTS
|1,18
|1,18
|Buğday unu
|HTS
|1,62
|2,10
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