Afyonkarahisar Ticaret Borsası
47 dakika önce
Afyonkarahisar Ticaret Borsası'nda dana etinin kilogramı 31 liradan satıldı.
Haber Yayın Tarihi : 18.06.2019 03:41 Kaynak: AA
Afyonkarahisar Ticaret Borsası'nda dana etinin kilogramı 31 liradan satıldı.
Borsada işlem gören ürünler ve fiyatları (kilogram/TL) şöyle:
|Ürünün Cinsi
| Satış şekli
|En düşük
| En yüksek
|Dana eti
|HTS
|31,00
|31,00
|Karkas et
|HTS
|27,50
|27,50
|Buğday
|HTS
|1,46
|2,02
|Beyaz haşhaş
|HTS
|17,80
|20,00
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