Son Dakika Haberleri: Afyonkarahisar Ticaret Borsası
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Afyonkarahisar Ticaret Borsası

47 dakika önce

Afyonkarahisar Ticaret Borsası'nda dana etinin kilogramı 31 liradan satıldı.

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Afyonkarahisar Ticaret Borsası'nda dana etinin kilogramı 31 liradan satıldı.
Borsada işlem gören ürünler ve fiyatları (kilogram/TL) şöyle:
Ürünün Cinsi Satış şekli En düşük
 En yüksek
Dana etiHTS31,0031,00
Karkas et HTS27,5027,50
Buğday HTS1,462,02
Beyaz haşhaş HTS17,8020,00
HTS: Hazır Tacir Satış Tescili
Haber Yayın Tarihi : 18.06.2019 03:41 Kaynak: AA
buğday, ticaret, afyonkarahisar, Ekonomi
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