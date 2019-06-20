Son Dakika Haberleri: Afyonkarahisar Ticaret Borsası
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Afyonkarahisar Ticaret Borsası

36 dakika önce

Afyonkarahisar Ticaret Borsasında kemiksiz etin kilogramı 33-38 liradan satıldı.

Afyonkarahisar Ticaret Borsası, System.String[]
Afyonkarahisar Ticaret Borsasında kemiksiz etin kilogramı 33-38 liradan satıldı.
Borsada işlem gören ürünler ve fiyatları (kilogram/TL) şöyle:
Ürünün Cinsi Satış şekli En düşük
 En yüksek
Kemiksiz etHTS33,0038,00
Karkas et HTS24,0027,50
Buğday HTS1,301,59
Kırık buğday HTS1,371,37
HTS: Hazır Tacir Satış Tescili
Haber Yayın Tarihi : 20.06.2019 01:02 Kaynak: AA
Afyon, Ekonomi
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