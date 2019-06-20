Afyonkarahisar Ticaret Borsası
36 dakika önce
Afyonkarahisar Ticaret Borsasında kemiksiz etin kilogramı 33-38 liradan satıldı.
Haber Yayın Tarihi : 20.06.2019 01:02 Kaynak: AA
Afyonkarahisar Ticaret Borsasında kemiksiz etin kilogramı 33-38 liradan satıldı.
Borsada işlem gören ürünler ve fiyatları (kilogram/TL) şöyle:
|Ürünün Cinsi
| Satış şekli
|En düşük
| En yüksek
|Kemiksiz et
|HTS
|33,00
|38,00
|Karkas et
|HTS
|24,00
|27,50
|Buğday
|HTS
|1,30
|1,59
|Kırık buğday
|HTS
|1,37
|1,37
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