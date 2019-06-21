Afyonkarahisar Ticaret Borsası
10 dakika önce
Afyonkarahisar Ticaret Borsasında karkas etin kilogramı 21-31,50 liradan satıldı.
Haber Yayın Tarihi : 21.06.2019 03:07 Kaynak: AA
Afyonkarahisar Ticaret Borsasında karkas etin kilogramı 21-31,50 liradan satıldı.
Borsada işlem gören ürünler ve fiyatları (kilogram/TL) şöyle:
|Ürünün Cinsi
| Satış şekli
|En düşük
| En yüksek
|Karkas et
|HTS
|21,00
|31,50
|Kırıntı et
|HTS
|13,00
|24,00
|Buğday
|HTS
|1,27
|1,54
|Buğday unu
|HTS
|1,90
|2,10
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