Son Dakika Haberleri: Afyonkarahisar Ticaret Borsası
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Afyonkarahisar Ticaret Borsası

10 dakika önce

Afyonkarahisar Ticaret Borsasında karkas etin kilogramı 21-31,50 liradan satıldı.

Afyonkarahisar Ticaret Borsası, System.String[]
Afyonkarahisar Ticaret Borsasında karkas etin kilogramı 21-31,50 liradan satıldı.
Borsada işlem gören ürünler ve fiyatları (kilogram/TL) şöyle:
Ürünün Cinsi Satış şekli En düşük
 En yüksek
Karkas etHTS21,0031,50
Kırıntı et HTS13,0024,00
Buğday HTS1,271,54
Buğday unu HTS1,902,10
HTS: Hazır Tacir Satış Tescili
Haber Yayın Tarihi : 21.06.2019 03:07 Kaynak: AA
Afyon, Ekonomi
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