Son Dakika Haberleri: Afyonkarahisar Ticaret Borsası
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Afyonkarahisar Ticaret Borsası

37 dakika önce

Afyonkarahisar Ticaret Borsasında karkas etin kilogramı 25,50 - 36 liradan satıldı.

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Afyonkarahisar Ticaret Borsasında karkas etin kilogramı 25,50 - 36 liradan satıldı.
Borsada işlem gören ürünler ve fiyatları (kilogram/TL) şöyle:
Ürünün Cinsi Satış şekli En düşük
 En yüksek
Karkas etHTS25,5036,00
Kemiksiz et HTS42,0094,90
Nohut HTS4,404,44
Buğday unu HTS2,372,85
HTS: Hazır Tacir Satış Tescili
Haber Yayın Tarihi : 24.06.2019 03:50 Kaynak: AA
Afyon, Ekonomi
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