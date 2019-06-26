Afyonkarahisar Ticaret Borsası
1 saat önce
Afyonkarahisar Ticaret Borsasında dana etinin kilogramı 29-33 liradan satıldı.
Haber Yayın Tarihi : 26.06.2019 02:26 Kaynak: AA
Afyonkarahisar Ticaret Borsasında dana etinin kilogramı 29-33 liradan satıldı.
Borsada işlem gören ürünler ve fiyatları (kilogram/TL) şöyle:
|Ürünün Cinsi
| Satış şekli
|En düşük
| En yüksek
|Karkas et
|HTS
|27,00
|29,50
|Dana eti
|HTS
|29,00
|33,00
|Salam
|HTS
|17,99
|17,99
|Yem
|HTS
|1,30
|2,00
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