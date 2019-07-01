Son Dakika Haberleri: Afyonkarahisar Ticaret Borsası
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Afyonkarahisar Ticaret Borsası

44 dakika önce

Afyonkarahisar Ticaret Borsasında karkas etin kilogramı 21-31,50 liradan satıldı.

Afyonkarahisar Ticaret Borsası, System.String[]
Afyonkarahisar Ticaret Borsasında karkas etin kilogramı 21-31,50 liradan satıldı.
Borsada işlem gören ürünler ve fiyatları (kilogram/TL) şöyle:
Ürünün Cinsi Satış şekli En düşük
 En yüksek
Karkas etHTS21,0031,50
Kırıntı et HTS20,0025,00
Buğday HTS1,401,40
Arpa HTS1,301,30
HTS: Hazır Tacir Satış Tescili
Haber Yayın Tarihi : 01.07.2019 03:10 Kaynak: AA
afyonkarahisar, ticaret, buğday, arpa, Ekonomi
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