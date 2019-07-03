Son Dakika Haberleri: Afyonkarahisar Ticaret Borsası
Son Dakika Ekonomi Haber

Afyonkarahisar Ticaret Borsası

1 saat önce

Afyonkarahisar Ticaret Borsasında dana etinin kilogramı 31-33 liradan satıldı.

Afyonkarahisar Ticaret Borsası, System.String[]
Afyonkarahisar Ticaret Borsasında dana etinin kilogramı 31-33 liradan satıldı.
Borsada işlem gören ürünler ve fiyatları (kilogram/TL) şöyle:
Ürünün Cinsi Satış şekli En düşük
 En yüksek
Dana etiHTS31,0033,00
Sığır etiHTS20,0025,00
Kırık buğday HTS1,291,29
Buğday unuHTS1,871,98
HTS: Hazır Tacir Satış Tescili
Haber Yayın Tarihi : 03.07.2019 01:47 Kaynak: AA
Afyon, Ekonomi
Facebook'ta Paylaş!Paylaş Twitter'da Paylaş!Tweetle Whatsapp'da Paylaş!Gönder



Borsa liginde ilk yarının şampiyonu Galatasaray IMF Direktörü Lagarde görevini askıya aldı Kamuda esnek çalışma modeline geçiliyor TEM'de 'yol verme' cinayeti! Herkesin gözü önünde kurşun yağdırdı

SonDakika.com - Son Dakika Haber - En Son Haberler
24 saat kesintisiz haber yayını
Hakkımızda | Reklam | İletişim
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Ajanslardan alınan haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması, ilgili ajansların bu yöndeki politikasına bağlı olarak önceden yazılı izin gerektirir. 3.7.2019 14:58:45. #1.12#
ŞU AN BURADASINIZ: Son Dakika Haberleri: Afyonkarahisar Ticaret Borsası
[Kullanım Şartları] - [Hata Bildir]