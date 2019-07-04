Son Dakika Haberleri: Afyonkarahisar Ticaret Borsası
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Afyonkarahisar Ticaret Borsası

12 dakika önce

Afyonkarahisar Ticaret Borsasında dana etinin kilogramı 31-32 liradan satıldı.

Afyonkarahisar Ticaret Borsası, System.String[]
Afyonkarahisar Ticaret Borsasında dana etinin kilogramı 31-32 liradan satıldı.
Borsada işlem gören ürünler ve fiyatları (kilogram/TL) şöyle:
Ürünün Cinsi Satış şekli En düşük
 En yüksek
Dana etiHTS31,0032,00
Karkas etHTS28,0028,00
Yem HTS1,182,00
SakatatHTS1,301,30
HTS: Hazır Tacir Satış Tescili
Haber Yayın Tarihi : 04.07.2019 10:10 Kaynak: AA
Ekonomi
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