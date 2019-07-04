Afyonkarahisar Ticaret Borsası
12 dakika önce
Afyonkarahisar Ticaret Borsasında dana etinin kilogramı 31-32 liradan satıldı.
Haber Yayın Tarihi : 04.07.2019 10:10 Kaynak: AA
Afyonkarahisar Ticaret Borsasında dana etinin kilogramı 31-32 liradan satıldı.
Borsada işlem gören ürünler ve fiyatları (kilogram/TL) şöyle:
|Ürünün Cinsi
| Satış şekli
|En düşük
| En yüksek
|Dana eti
|HTS
|31,00
|32,00
|Karkas et
|HTS
|28,00
|28,00
|Yem
|HTS
|1,18
|2,00
|Sakatat
|HTS
|1,30
|1,30
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