Afyonkarahisar Ticaret Borsası
1 saat önce
Afyonkarahisar Ticaret Borsasında dana etinin kilogramı 38 liradan satıldı.
Haber Yayın Tarihi : 05.07.2019 02:17 Kaynak: AA
Afyonkarahisar Ticaret Borsasında dana etinin kilogramı 38 liradan satıldı.
Borsada işlem gören ürünler ve fiyatları (kilogram/TL) şöyle:
|Ürünün Cinsi
| Satış şekli
|En düşük
| En yüksek
|Dana eti
|HTS
|38,00
|38,00
|Kırıntı et
|HTS
|13,00
|23,00
| Kuzu eti
|HTS
|40,00
|40,00
|Buğday
|HTS
|1,85
|1,85
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