Son Dakika Haberleri: Afyonkarahisar Ticaret Borsası
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Afyonkarahisar Ticaret Borsası

1 saat önce

Afyonkarahisar Ticaret Borsasında dana etinin kilogramı 38 liradan satıldı.

Afyonkarahisar Ticaret Borsası, System.String[]
Afyonkarahisar Ticaret Borsasında dana etinin kilogramı 38 liradan satıldı.
Borsada işlem gören ürünler ve fiyatları (kilogram/TL) şöyle:
Ürünün Cinsi Satış şekli En düşük
 En yüksek
Dana etiHTS38,0038,00
Kırıntı etHTS13,0023,00
Kuzu eti HTS40,0040,00
BuğdayHTS1,851,85
HTS: Hazır Tacir Satış Tescili
Haber Yayın Tarihi : 05.07.2019 02:17 Kaynak: AA
afyonkarahisar, kuzu, Ekonomi
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