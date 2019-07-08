Afyonkarahisar Ticaret Borsası
2 saat önce
Afyonkarahisar Ticaret Borsasında karkas etin kilogramı 26,73 liradan satıldı.
Haber Yayın Tarihi : 08.07.2019 01:31 Kaynak: AA
Afyonkarahisar Ticaret Borsasında karkas etin kilogramı 26,73 liradan satıldı.
Borsada işlem gören ürünler ve fiyatları (kilogram/TL) şöyle:
|Ürünün Cinsi
| Satış şekli
|En düşük
| En yüksek
|Karkas et
|HTS
|26,73
|26,73
|Mısır
|HTS
|1,27
|1,40
|Beyaz haşhaş
|HTS
|19,80
|19,80
|Buğday unu
|HTS
|2,00
|2,00
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