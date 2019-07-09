Afyonkarahisar Ticaret Borsası
56 dakika önce
Afyonkarahisar Ticaret Borsasında dana karkas kesimin kilogramı 30,79-31 liradan satıldı.
Haber Yayın Tarihi : 09.07.2019 11:42 Kaynak: AA
Afyonkarahisar Ticaret Borsasında dana karkas kesimin kilogramı 30,79-31 liradan satıldı.
Borsada işlem gören ürünler ve fiyatları (kilogram/TL) şöyle:
|Ürünün Cinsi
| Satış şekli
|En düşük
| En yüksek
|Dana karkas kesim
|HMS
|30,79
|31,00
|Ham ayçiçek yağı
|HTS
|5,19
|5,19
|Beyaz haşhaş
|HTS
|20,79
|20,79
|Buğday
|HMS
|1,35
|1,52
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