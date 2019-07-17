Son Dakika Haberleri: Afyonkarahisar Ticaret Borsası
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Afyonkarahisar Ticaret Borsası

3 saat önce

Afyonkarahisar Ticaret Borsasında dana etinin kilogramı 31 liradan satıldı.

Afyonkarahisar Ticaret Borsası, System.String[]
Afyonkarahisar Ticaret Borsasında dana etinin kilogramı 31 liradan satıldı.
Borsada işlem gören ürünler ve fiyatları (kilogram/TL) şöyle:
Ürünün cinsi
 Satış şekli
 En düşük (TL)
 En yüksek (TL)
Dana eti
 HMS
 31,00
 31,00
Sığır eti
 HMS
 26,00
 26,00
Buğday
 HTS
 1,20
 1,62
Arpa
 HTS
 1,10
 1,45
Beyaz Haşhaş
 HMS
 19,50
 21,30
HTS: Hazır Tacir Satış Tescili
HMS: Hazır Müstahsil Satış Tescili
Afyon, Ekonomi

Haber Yayın Tarihi: 17.07.2019 04:57 Kaynak: AA
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