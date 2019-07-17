Afyonkarahisar Ticaret Borsası
3 saat önce
Afyonkarahisar Ticaret Borsasında dana etinin kilogramı 31 liradan satıldı.
Haber Yayın Tarihi: 17.07.2019 04:57 Kaynak: AA
Afyonkarahisar Ticaret Borsasında dana etinin kilogramı 31 liradan satıldı.
Borsada işlem gören ürünler ve fiyatları (kilogram/TL) şöyle:
| Ürünün cinsi
| Satış şekli
| En düşük (TL)
| En yüksek (TL)
| Dana eti
| HMS
| 31,00
| 31,00
| Sığır eti
| HMS
| 26,00
| 26,00
| Buğday
| HTS
| 1,20
| 1,62
| Arpa
| HTS
| 1,10
| 1,45
| Beyaz Haşhaş
| HMS
| 19,50
| 21,30
HTS: Hazır Tacir Satış Tescili
HMS: Hazır Müstahsil Satış Tescili
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