Afyonkarahisar Ticaret Borsası
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Afyonkarahisar Ticaret Borsasında karkas etin kilogramı en düşük 25,50 lira, en yüksek 35,00 liradan satıldı.
Haber Yayın Tarihi: 19.07.2019 11:08 Kaynak: AA
Afyonkarahisar Ticaret Borsasında karkas etin kilogramı en düşük 25,50 lira, en yüksek 35,00 liradan satıldı.
ATB'de işlem gören ürünler ve fiyatları (kilogram/TL) şöyle:
| Ürünün cinsi
| Satış şekli
| En düşük (TL)
| En yüksek (TL)
| Karkas et
| HTS
| 25,50
| 35,00
| Kırıntı et
| HTS
| 18,00
| 18,00
| Buğday
| HTS
| 1,13
| 1,47
| Arpa
| HMS
| 1,20
| 1,30
| Beyaz Haşhaş
| HMS
| 20,30
| 21,20
HTS: Hazır Tacir Satış Tescili
HMS: Hazır Müstahsil Satış Tescili
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