Son Dakika Haberleri: Afyonkarahisar Ticaret Borsası
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Afyonkarahisar Ticaret Borsası

2 dakika önce

Afyonkarahisar Ticaret Borsasında karkas etin kilogramı en düşük 25,50 lira, en yüksek 35,00 liradan satıldı.

Afyonkarahisar Ticaret Borsası, System.String[]
Afyonkarahisar Ticaret Borsasında karkas etin kilogramı en düşük 25,50 lira, en yüksek 35,00 liradan satıldı.
ATB'de işlem gören ürünler ve fiyatları (kilogram/TL) şöyle:
Ürünün cinsi
 Satış şekli
 En düşük (TL)
 En yüksek (TL)
Karkas et
 HTS
 25,50
 35,00
Kırıntı et
 HTS
 18,00
 18,00
Buğday
 HTS
 1,13
 1,47
Arpa
 HMS
 1,20
 1,30
Beyaz Haşhaş
 HMS
 20,30
 21,20
HTS: Hazır Tacir Satış Tescili
HMS: Hazır Müstahsil Satış Tescili
Ekonomi

Haber Yayın Tarihi: 19.07.2019 11:08 Kaynak: AA
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