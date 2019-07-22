Afyonkarahisar Ticaret Borsası
1 saat önce
Afyonkarahisar Ticaret Borsasında dana etinin kilogramı en düşük 31,50 lira, en yüksek 32,00 liradan satıldı.
Haber Yayın Tarihi: 22.07.2019 10:34 Kaynak: AA
Afyonkarahisar Ticaret Borsasında dana etinin kilogramı en düşük 31,50 lira, en yüksek 32,00 liradan satıldı.
ATB'de işlem gören ürünler ve fiyatları (kilogram/TL) şöyle:
| Ürünün cinsi
| Satış şekli
| En düşük (TL)
| En yüksek (TL)
| Dana eti
| HTS
| 31,50
| 32,00
| Kemiksiz et
| HTS
| 40,70
| 40,70
| Buğday
| HTS
| 1,27
| 1,27
| Arpa
| HTS
| 1,17
| 1,24
HTS: Hazır Tacir Satış Tescili
HMS: Hazır Müstahsil Satış Tescili
Benzinin ardından motorine de indirim geliyor 150 yıllık rüya projede sona yaklaşıldı! Yanında getirdiği evcil hayvan için kavga eden kadın, trene 2 saat rötar yaptırdı Asansörde sıkışan yaşlı adam feci şekilde hayatını kaybetti!