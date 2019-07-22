Afyonkarahisar Ticaret Borsası

Ürünün cinsi

Satış şekli

En düşük (TL)

En yüksek (TL)

Dana eti

HTS

31,50

32,00

Kemiksiz et

HTS

40,70

40,70

Buğday

HTS

1,27

1,27

Arpa

HTS

1,17

1,24



Afyonkarahisar Ticaret Borsasında dana etinin kilogramı en düşük 31,50 lira, en yüksek 32,00 liradan satıldı.ATB'de işlem gören ürünler ve fiyatları (kilogram/TL) şöyle:HTS: Hazır Tacir Satış TesciliHMS: Hazır Müstahsil Satış Tescili