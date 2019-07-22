Son Dakika Haberleri: Afyonkarahisar Ticaret Borsası
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Afyonkarahisar Ticaret Borsası

1 saat önce

Afyonkarahisar Ticaret Borsasında dana etinin kilogramı en düşük 31,50 lira, en yüksek 32,00 liradan satıldı.

Afyonkarahisar Ticaret Borsası, System.String[]
Afyonkarahisar Ticaret Borsasında dana etinin kilogramı en düşük 31,50 lira, en yüksek 32,00 liradan satıldı.
ATB'de işlem gören ürünler ve fiyatları (kilogram/TL) şöyle:
Ürünün cinsi
 Satış şekli
 En düşük (TL)
 En yüksek (TL)
Dana eti
 HTS
 31,50
 32,00
Kemiksiz et
 HTS
 40,70
 40,70
Buğday
 HTS
 1,27
 1,27
Arpa
 HTS
 1,17
 1,24
HTS: Hazır Tacir Satış Tescili
HMS: Hazır Müstahsil Satış Tescili
Afyon, Ekonomi

Haber Yayın Tarihi: 22.07.2019 10:34 Kaynak: AA
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