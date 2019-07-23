Afyonkarahisar Ticaret Borsası
58 dakika önce
Afyonkarahisar Ticaret Borsası'nda karkas etin kilogramı en düşük 27,00 lira, en yüksek 32,00 liradan satıldı.
Haber Yayın Tarihi: 23.07.2019 04:19 Kaynak: AA
Afyonkarahisar Ticaret Borsası'nda karkas etin kilogramı en düşük 27,00 lira, en yüksek 32,00 liradan satıldı.
ATB'de işlem gören ürünler ve fiyatları (kilogram/TL) şöyle:
| Ürünün cinsi
| Satış şekli
| En düşük (TL)
| En yüksek (TL)
| Karkas et
| HTS
| 27,00
| 32,00
| Kemiksiz et
| HTS
| 38,00
| 53,00
| Kırıntı et
| HMS
| 14,00
| 15,75
| Buğday
| HMS
| 1,10
| 1,50
| Arpa
| HMS
| 1,05
| 1,40
HTS: Hazır Tacir Satış Tescili
HMS: Hazır Müstahsil Satış Tescili
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