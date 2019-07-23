Son Dakika Haberleri: Afyonkarahisar Ticaret Borsası
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Afyonkarahisar Ticaret Borsası

58 dakika önce

Afyonkarahisar Ticaret Borsası'nda karkas etin kilogramı en düşük 27,00 lira, en yüksek 32,00 liradan satıldı.

Afyonkarahisar Ticaret Borsası, System.String[]
Afyonkarahisar Ticaret Borsası'nda karkas etin kilogramı en düşük 27,00 lira, en yüksek 32,00 liradan satıldı.
ATB'de işlem gören ürünler ve fiyatları (kilogram/TL) şöyle:
Ürünün cinsi
 Satış şekli
 En düşük (TL)
 En yüksek (TL)
Karkas et
 HTS
 27,00
 32,00
Kemiksiz et
 HTS
 38,00
 53,00
Kırıntı et
 HMS
 14,00
 15,75
Buğday
 HMS
 1,10
 1,50
Arpa
 HMS
 1,05
 1,40
HTS: Hazır Tacir Satış Tescili
HMS: Hazır Müstahsil Satış Tescili
Afyon, Güncel

Haber Yayın Tarihi: 23.07.2019 04:19 Kaynak: AA
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