Afyonkarahisar Ticaret Borsası
1 saat önce
Afyonkarahisar Ticaret Borsasında beyaz haşhaşın kilogramı 17 liradan satıldı.
Haber Yayın Tarihi: 16.08.2019 02:31 Kaynak: AA
Afyonkarahisar Ticaret Borsasında beyaz haşhaşın kilogramı 17 liradan satıldı.
Borsada işlem gören ürünler ve fiyatları (kilogram/TL) şöyle:
| Ürünün cinsi
| Satış şekli
| En düşük (TL)
| En yüksek (TL)
| Beyaz haşhaş
| HMS
| 17,00
| 17,00
| Sarı haşhaş
| HMS
| 11,50
| 11,50
| Arpa
| HMS
| 1,12
| 1,20
| Buğday
| HMS
| 1,20
| 1,52
HMS: Hazır Müstahsil Satış Tescili
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