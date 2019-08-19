Afyonkarahisar Ticaret Borsası

Ürünün cinsi

Satış şekli

En düşük (TL)

En yüksek (TL)

Kemiksiz et

HTS

42,00

94,90

Karkas et

HMS

25,50

36,00

Buğday

HMS

1,15

1,80

Buğday unu

HMS

1,88

2,49



Afyonkarahisar Ticaret Borsasında kemiksiz etin kilogramı en düşük 42 lira, en yüksek 94,90 liradan satıldı.Borsada işlem gören ürünler ve fiyatları (kilogram/TL) şöyle:HTS: Hazır Tacir Satış TesciliHMS: Hazır Müstahsil Satış Tescili