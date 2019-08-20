Afyonkarahisar Ticaret Borsası
1 saat önce
Afyonkarahisar Ticaret Borsasında sığır etinin kilogramı en düşük 23,50 lira, en yüksek 25 liradan satıldı.
Haber Yayın Tarihi: 20.08.2019 03:20 Kaynak: AA
Afyonkarahisar Ticaret Borsasında sığır etinin kilogramı en düşük 23,50 lira, en yüksek 25 liradan satıldı.
Borsada işlem gören ürünler ve fiyatları (kilogram/TL) şöyle:
| Ürünün cinsi
| Satış şekli
| En düşük (TL)
| En yüksek (TL)
| Sığır eti
| HTS
| 23,50
| 25,00
| Karkas et
| HTS
| 24,00
| 32,00
| Buğday
| HMS
| 1,24
| 1,55
| Arpa
| HMS
| 1,10
| 1,20
HTS: Hazır Tacir Satış Tescili
HMS: Hazır Müstahsil Satış Tescili
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