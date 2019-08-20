Son Dakika Haberleri: Afyonkarahisar Ticaret Borsası
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Afyonkarahisar Ticaret Borsası

1 saat önce

Afyonkarahisar Ticaret Borsasında sığır etinin kilogramı en düşük 23,50 lira, en yüksek 25 liradan satıldı.

Afyonkarahisar Ticaret Borsası, System.String[]
Afyonkarahisar Ticaret Borsasında sığır etinin kilogramı en düşük 23,50 lira, en yüksek 25 liradan satıldı.
Borsada işlem gören ürünler ve fiyatları (kilogram/TL) şöyle:
Ürünün cinsi
 Satış şekli
 En düşük (TL)
 En yüksek (TL)
Sığır eti
 HTS
 23,50
 25,00
Karkas et
 HTS
 24,00
 32,00
Buğday
 HMS
 1,24
 1,55
Arpa
 HMS
 1,10
 1,20
HTS: Hazır Tacir Satış Tescili
HMS: Hazır Müstahsil Satış Tescili
Afyon, Ekonomi

Haber Yayın Tarihi: 20.08.2019 03:20 Kaynak: AA
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