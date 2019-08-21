Son Dakika Haberleri: Afyonkarahisar Ticaret Borsası
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Afyonkarahisar Ticaret Borsası

2 saat önce

Afyonkarahisar Ticaret Borsasında kemiksiz etin kilogramı en düşük 75,49 lira, en yüksek 75,79 liradan satıldı.

Afyonkarahisar Ticaret Borsası, System.String[]
Afyonkarahisar Ticaret Borsasında kemiksiz etin kilogramı en düşük 75,49 lira, en yüksek 75,79 liradan satıldı.
Borsada işlem gören ürünler ve fiyatları (kilogram/TL) şöyle:
Ürünün cinsi
 Satış şekli
 En düşük (TL)
 En yüksek (TL)
Kemiksiz et
 HTS
 75,49
 75,79
Karkas et
 HMS
 28,00
 28,00
Buğday
 HMS
 1,25
 1,58
Arpa
 HMS
 1,10
 1,50
HTS: Hazır Tacir Satış Tescili
HMS: Hazır Müstahsil Satış Tescili
Afyon, Ekonomi

Haber Yayın Tarihi: 21.08.2019 12:36 Kaynak: AA
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