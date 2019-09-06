Afyonkarahisar Ticaret Borsası
1 saat önce
Afyonkarahisar Ticaret Borsasında karkas etin kilogramı 20-31 liradan satıldı.
Haber Yayın Tarihi: 06.09.2019 02:40 Kaynak: AA
Afyonkarahisar Ticaret Borsasında karkas etin kilogramı 20-31 liradan satıldı.
Borsada işlem gören ürünler ve fiyatları (kilogram/TL) şöyle:
| Ürünün cinsi
| Satış şekli
| En düşük (TL)
| En yüksek (TL)
| Karkas et
| HTS-G
| 20,00
| 31,00
| Susam
| HTS
| 14,34
| 14,34
| Buğday
| HMS
| 1,20
| 1,50
| Arpa
| HMS
| 1,15
| 1,20
HTS: Hazır Tacir Satış Tescili
HMS: Hazır Müstahsil Satış Tescili
HTS-G: Hazır Tacir Satış Tescili - Geç
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