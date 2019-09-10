Afyonkarahisar Ticaret Borsası
27 dakika önce
Afyonkarahisar Ticaret Borsası'nda dana etinin kilogramı 31,50-32,50 liradan satıldı.
Haber Yayın Tarihi: 10.09.2019 03:32 Kaynak: AA
Afyonkarahisar Ticaret Borsası'nda dana etinin kilogramı 31,50-32,50 liradan satıldı.
Borsada işlem gören ürünler ve fiyatları (kilogram/TL) şöyle:
| Ürünün cinsi
| Satış şekli
| En düşük (TL)
| En yüksek (TL)
| Dana eti
| HTS
| 31,50
| 32,50
| Beyaz haşhaş
| HTS
| 19,00
| 19,00
| Buğday
| HMS
| 1,22
| 1,40
| Arpa
| HMS
| 1,20
| 1,20
HTS: Hazır Tacir Satış Tescili
HMS: Hazır Müstahsil Satış Tescili
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