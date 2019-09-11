Afyonkarahisar Ticaret Borsası

Borsada işlem gören ürünler ve fiyatları (kilogram/TL) şöyle:

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Köse fasulyesi daha tarladayken alıcı buluyor

Bakan Pekcan: ABD ile 100 milyar dolarlık ticaret hacmi hedefi için öncelikli sektörleri belirledik