Son Dakika Haberleri: Afyonkarahisar Ticaret Borsası
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Afyonkarahisar Ticaret Borsası

32 dakika önce

Afyonkarahisar Ticaret Borsası'nda karkas etin kilogramı 25,74-26,23 liradan satıldı.

Afyonkarahisar Ticaret Borsası, System.String[]

Afyonkarahisar Ticaret Borsası'nda karkas etin kilogramı 25,74-26,23 liradan satıldı.

Borsada işlem gören ürünler ve fiyatları (kilogram/TL) şöyle:

Ürünün cinsi

 Satış şekli

 En düşük (TL)

 En yüksek (TL)
Karkas et

 HTS-G

 25,74

 26,23
Buğday unu

 HTS

 2,00

 2,20
Buğday

 HMS

 1,09

 1,60
Arpa

 HMS

 0,95

 1,35
HTS: Hazır Tacir Satış Tescili

HMS: Hazır Müstahsil Satış Tescili

HTS: Hazır Tacir Satış Tescili

Afyon, Ekonomi

Haber Yayın Tarihi: 11.09.2019 11:18 Kaynak: AA
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