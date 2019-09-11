Afyonkarahisar Ticaret Borsası
32 dakika önce
Afyonkarahisar Ticaret Borsası'nda karkas etin kilogramı 25,74-26,23 liradan satıldı.
Haber Yayın Tarihi: 11.09.2019 11:18 Kaynak: AA
Afyonkarahisar Ticaret Borsası'nda karkas etin kilogramı 25,74-26,23 liradan satıldı.
Borsada işlem gören ürünler ve fiyatları (kilogram/TL) şöyle:
| Ürünün cinsi
| Satış şekli
| En düşük (TL)
| En yüksek (TL)
| Karkas et
| HTS-G
| 25,74
| 26,23
| Buğday unu
| HTS
| 2,00
| 2,20
| Buğday
| HMS
| 1,09
| 1,60
| Arpa
| HMS
| 0,95
| 1,35
HTS: Hazır Tacir Satış Tescili
HMS: Hazır Müstahsil Satış Tescili
HTS: Hazır Tacir Satış Tescili
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