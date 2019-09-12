Son Dakika Haberleri: Afyonkarahisar Ticaret Borsası
Son Dakika Ekonomi Haber

Afyonkarahisar Ticaret Borsası

1 saat önce

Afyonkarahisar Ticaret Borsasında kemiksiz etin kilogramı 76,73 liradan satıldı.

Afyonkarahisar Ticaret Borsası, System.String[]

Afyonkarahisar Ticaret Borsasında kemiksiz etin kilogramı 76,73 liradan satıldı.

Borsada işlem gören ürünler ve fiyatları (kilogram/TL) şöyle:

Ürünün cinsi

 Satış şekli

 En düşük (TL)

 En yüksek (TL)
Kemiksiz et

 HTS

 76,73

 76,73
Kırıntı

 HTS

 14,00

 23,00
Buğday

 HMS

 1,05

 1,58
Arpa

 HMS

 1,03

 1,22
HTS: Hazır Tacir Satış Tescili

HMS: Hazır Müstahsil Satış Tescili

Afyon, Ekonomi

Haber Yayın Tarihi: 12.09.2019 01:48 Kaynak: AA
Facebook'ta Paylaş!Paylaş Twitter'da Paylaş!Tweetle Whatsapp'da Paylaş!Gönder



Galatasaray'ın eski başkanı Ünal Aysal'ın şirketi icralık oldu
Kamil Koç firmasının Flixmobility GmbH'ye devri onaylandı Van'da üretilen basınçlı doğal gaz tüpü için Almanya, Çin ve İran sıraya girdi Hanife Gürdal, "Tenhada yaptıklarınızı toplumda kınamayın" diyerek bikinili fotoğrafını paylaştı

SonDakika.com - Son Dakika Haberleri - Son Dakika
24 saat kesintisiz haber yayını
Hakkımızda | Reklam | İletişim
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Ajanslardan alınan haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması, ilgili ajansların bu yöndeki politikasına bağlı olarak önceden yazılı izin gerektirir. 12.9.2019 15:40:59. #1.11#
ŞU AN BURADASINIZ: Son Dakika Haberleri: Afyonkarahisar Ticaret Borsası
[Kullanım Şartları] - [Hata Bildir]