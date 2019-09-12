Afyonkarahisar Ticaret Borsası
1 saat önce
Afyonkarahisar Ticaret Borsasında kemiksiz etin kilogramı 76,73 liradan satıldı.
Haber Yayın Tarihi: 12.09.2019 01:48 Kaynak: AA
Afyonkarahisar Ticaret Borsasında kemiksiz etin kilogramı 76,73 liradan satıldı.
Borsada işlem gören ürünler ve fiyatları (kilogram/TL) şöyle:
| Ürünün cinsi
| Satış şekli
| En düşük (TL)
| En yüksek (TL)
| Kemiksiz et
| HTS
| 76,73
| 76,73
| Kırıntı
| HTS
| 14,00
| 23,00
| Buğday
| HMS
| 1,05
| 1,58
| Arpa
| HMS
| 1,03
| 1,22
HTS: Hazır Tacir Satış Tescili
HMS: Hazır Müstahsil Satış Tescili
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