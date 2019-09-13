Afyonkarahisar Ticaret Borsası
1 saat önce
Afyonkarahisar Ticaret Borsasında dana etinin kilogramı 32 liradan satıldı.
Haber Yayın Tarihi: 13.09.2019 02:38 Kaynak: AA
Afyonkarahisar Ticaret Borsasında dana etinin kilogramı 32 liradan satıldı.
Borsada işlem gören ürünler ve fiyatları (kilogram/TL) şöyle:
| Ürünün cinsi
| Satış şekli
| En düşük (TL)
| En yüksek (TL)
| Dana eti
| HTS
| 32,00
| 32,00
| Sığır eti
| HTS
| 21,50
| 24,25
| Buğday
| HMS
| 1,25
| 1,58
| Arpa
| HMS
| 1,20
| 1,27
HTS: Hazır Tacir Satış Tescili
HMS: Hazır Müstahsil Satış Tescili
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