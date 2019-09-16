Afyonkarahisar Ticaret Borsası
54 dakika önce
Afyonkarahisar Ticaret Borsasında dana etinin kilogramı 37-37,05 liradan satıldı.
Haber Yayın Tarihi: 16.09.2019 12:44 Kaynak: AA
Afyonkarahisar Ticaret Borsasında dana etinin kilogramı 37-37,05 liradan satıldı.
Borsada işlem gören ürünler ve fiyatları (kilogram/TL) şöyle:
| Ürünün cinsi
| Satış şekli
| En düşük (TL)
| En yüksek (TL)
| Dana eti
| HTS
| 37,00
| 37,05
| Kuzu eti
| HTS
| 40,00
| 44,00
| Buğday
| HMS
| 1,35
| 1,50
| Arpa
| HMS
| 1,20
| 1,20
HTS: Hazır Tacir Satış Tescili
HMS: Hazır Müstahsil Satış Tescili
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