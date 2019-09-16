Son Dakika Haberleri: Afyonkarahisar Ticaret Borsası
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Afyonkarahisar Ticaret Borsası

54 dakika önce

Afyonkarahisar Ticaret Borsasında dana etinin kilogramı 37-37,05 liradan satıldı.

Afyonkarahisar Ticaret Borsası, System.String[]

Afyonkarahisar Ticaret Borsasında dana etinin kilogramı 37-37,05 liradan satıldı.

Borsada işlem gören ürünler ve fiyatları (kilogram/TL) şöyle:

Ürünün cinsi

 Satış şekli

 En düşük (TL)

 En yüksek (TL)
Dana eti

 HTS

 37,00

 37,05
Kuzu eti

 HTS

 40,00

 44,00
Buğday

 HMS

 1,35

 1,50
Arpa

 HMS

 1,20

 1,20
HTS: Hazır Tacir Satış Tescili

HMS: Hazır Müstahsil Satış Tescili

Afyon, Kuzu, Ekonomi

Haber Yayın Tarihi: 16.09.2019 12:44 Kaynak: AA
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