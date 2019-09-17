Afyonkarahisar Ticaret Borsası
18 dakika önce
Afyonkarahisar Ticaret Borsası'nda kemiksiz etin kilogramı 42-94,90 liradan satıldı.
Haber Yayın Tarihi: 17.09.2019 10:28 Kaynak: AA
Afyonkarahisar Ticaret Borsası'nda kemiksiz etin kilogramı 42-94,90 liradan satıldı.
Borsada işlem gören ürünler ve fiyatları (kilogram/TL) şöyle:
| Ürünün cinsi
| Satış şekli
| En düşük (TL)
| En yüksek (TL)
| Kemiksiz et
| HTS
| 42,00
| 94,90
| Karkas et
| HTS
| 25,50
| 36,00
| Buğday
| HMS
| 1,40
| 1,40
| Arpa
| HMS
| 1,10
| 1,25
HTS: Hazır Tacir Satış Tescili
HMS: Hazır Müstahsil Satış Tescili
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