Afyonkarahisar Ticaret Borsası
1 saat önce
Afyonkarahisar Ticaret Borsası'nda kemiksiz etin kilogramı 35-94,90 liradan satıldı.
Haber Yayın Tarihi: 18.09.2019 10:46 Kaynak: AA
Afyonkarahisar Ticaret Borsası'nda kemiksiz etin kilogramı 35-94,90 liradan satıldı.
Borsada işlem gören ürünler ve fiyatları (kilogram/TL) şöyle:
| Ürünün cinsi
| Satış şekli
| En düşük (TL)
| En yüksek (TL)
| Kemiksiz et
| HTS
| 35,00
| 94,90
| Karkas et
| HTS
| 25,50
| 36,00
| Buğday
| HMS
| 1,20
| 1,25
| Arpa
| HMS
| 0,95
| 1,00
HTS: Hazır Tacir Satış Tescili
HMS: Hazır Müstahsil Satış Tescili
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